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بوينغ تعلن تسليم أول طائرة إلى الصين منذ إيقاف تشغيل طراز 737 عام 2019

طائرة من طراز 787-9 دريملاينر
طائرة من طراز 787-9 دريملاينر Copyright Elaine Thompson/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات عن تسليم شركة طيران جونياو طائرة من طراز 787-9 دريملاينر، وهي أول طائرة ركاب تسلّمها شركة تصنيع الطائرات الأميركية لشركة صينية منذ أربع سنوات.

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وقالت بوينغ إنّ الطائرة غادرت إيفريت في ولاية واشنطن في حوالى الساعة 16,25 بتوقيت غرينتش الخميس.

وأفاد موقع "فلايتوير" بأنّ الطائرة في طريقها إلى مطار شانغهاي بودونغ الدولي.

وكانت شركة هونياو تلقّت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، آخر طائرة سلّمتها شركة بوينغ إلى شركة صينية، وهي أيضاً من طراز 787، حسبما أشارت المجموعة الأمريكية، موضحة أنّه تمّ تسليم أكثر من 110 طائرات ديملاينر لعملاء صينيين.

وتعتبر الشركة الأمريكية السوق الصينية مهمّة. وبحسب آخر توقعاتها، فقد تحتاج الصين إلى 8560 طائرة ركاب جديدة بحلول العام 2042، كما ستستقطب وحدها حوالى 20 في المئة من الطلب العالمي.

لكن تسليم طائرات 737 التي تعدّ الطائرة الرئيسية لدى شركة بوينغ، إلى الشركات الصينية لم يُستأنف بعد.

وكانت طائرة 737 ماكس حظرت في الصين بعد حادثين قاتلين في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وفي آذار/مارس 2019، ممّا أدى إلى إيقاف تشغيلها في جميع أنحاء العالم. 

كذلك، أوقفتها وكالة مراقبة الطيران المدني الأمريكية عن الطيران لمدّة عشرين شهراً، حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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