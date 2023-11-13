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عاجل. طيران الإمارات تعلن طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ

نائب الرئيس ستان ديل والرئيس التنفيذي والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لورانس كولب جونيور يوقعون صفقة بقيمة 52 في دبي. نونبر 2023
نائب الرئيس ستان ديل والرئيس التنفيذي والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لورانس كولب جونيور يوقعون صفقة بقيمة 52 في دبي. نونبر 2023 Copyright Lujain Jo/.
بقلم:  Euronews
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طيران الإمارات تعلن طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ

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أعلنت شركة "طيران الإمارات" تقديم طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ في أكبر صفقة حتى الآن ضمن معرض دبي للطيران 2023.

وقالت الشركة إنها ستشتري 55 طائرة بوينغ من طراز "777-9 إس" و35 أخرى من طراز "777-8 إس"، وستضيف 5 طائرات من طراز "787 دريملاينر" إلى طلبية سابقة على 30 من هذه الطائرات، لتشمل بذلك الطلبية 35 طائرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة "طيران الإمارات" أحمد بن سعد آل مكتوم خلال مؤتمر صحافي في دبي، "تمثل هذه الطلبية استثمارًا كبيرًا يثبت التزام دبي بمستقبل الطيران".

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