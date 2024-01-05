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شاهد: في أول مزاد للأسماك باليابان هذا العام.. بيع سمكة تونة بنحو 800 ألف دولار

سمكة تونة في مزاد طوكيو. 2024/01/05
سمكة تونة في مزاد طوكيو. 2024/01/05 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قبل أن ينبعث ضجيج المزاد السنوي للعام الجديد في سوق تويوسو الياباني للأسماك يوم الجمعة، وقف الناس دقيقة صمت على أرواح الذين لقوا حتفهم بعد الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وصل سعر أغلى سمكة تونة ذات زعانف زرقاء، مبلغ 114.24 مليون ين، أي ما يعادل حوالي 788471 دولاراً،  ويبلغ وزنها 238 كيلوغراماً.

وتم اصطياد السمكة قبالة ساحل أوما في محافظة أوموري، شمال شرق اليابان، ويمثل سعر بيع التونة هذا العام 2024، أكثر من ثلاثة أضعاف سعر العام الماضي.

العارض الفائز هو أكيفومي ساكاغامي، الرئيس التنفيذي لمطعم السوشي غينزا أونوديرا. وبعد المزاد، نُقلت التونة إلى أحد مطاعمه في منطقة شيبويا، وستقدم شرائحها اللذيذة للزبائن في كل متاجره في وقت لاحق اليوم.

المصادر الإضافية • أ ب

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