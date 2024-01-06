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هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد انفجار نافذة في الجو والشركة توقف استخدام طائراتها من نوع بوينغ 737-9

طائرات تابعة لخطوط ألاسكا - أرشيف
طائرات تابعة لخطوط ألاسكا - أرشيف Copyright Ted S. Warren/Copyright 2021 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أوقفت خطوط ألاسكا الجوية طائراتها من طراز 737-9 بعد انفجار نافذة في الجو أثناء رحلة من بورتلاند بولاية أوريغون.

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أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-9 في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ساعات من انفجار نافذة وقطعة من جسم الطائرة في إحدى هذه الطائرات في الجو، مما أدى إلى هبوط اضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون.

وقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير في انخفاض الضغط في المقصورة. وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة هبطت بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وقال بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، في بيان: "بعد حدث الليلة على الرحلة 1282، قررنا اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينج 737-9 مؤقتًا". وستتم إعادة كل طائرة إلى الخدمة بعد فحوصات الصيانة والسلامة الكاملة.

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