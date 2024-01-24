افتتاح أول متجر للخمور في السعودية لتباع حصرا "للدبلوماسيين غير المسلمين"

بقلم: يورونيوز

تم افتتاح متجر للمشروبات الكحولية في المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا، حسبما أفاد دبلوماسي يوم الأربعاء، وهي خطوة أخرى لتحرير المجتمع في المملكة التي كانت ذات يوم محافظة للغاية والتي تعد موطنًا لأقدس المواقع في الإسلام.

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رغم أن المتجر في الرياض يقتصر على الدبلوماسيين غير المسلمين، إلا أنه يأتي في الوقت الذي يهدف فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جعل المملكة وجهة سياحية وتجارية.

وقال دبلوماسي إن المتجر يقع بجوار سوبر ماركت في الحي الدبلوماسي في الرياض، وبعد جولته يوم الأربعاء، قال إن المتجر يخزن المشروبات الكحولية والنبيذ ونوعين فقط من البيرة في الوقت الحالي.

ويطلب العاملون في المتجر من العملاء تقديم هوياتهم الدبلوماسية، وأن يضعوا هواتفهم المحمولة داخل الحقائب أثناء وجودهم بالداخل.

ومع ذلك، فإن افتتاح المتجر يتزامن مع قصة نشرتها صحيفة "عرب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، حول القواعد الجديدة التي تحكم مبيعات الكحول للدبلوماسيين في المملكة.

ووصفت القواعد بأنها تهدف إلى “الحد من الاستيراد غير الخاضع للرقابة لهذه السلع والمشروبات الخاصة من قبل الدبلوماسيين”. وذكرت الصحيفة أن القواعد دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين.

ويعتبر شرب الكحول محرمًا في الإسلام، ولا تزال المملكة العربية السعودية واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحظر الكحول، إلى جانب الكويت وإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حظرت المملكة العربية السعودية المشروبات الكحولية منذ أوائل الخمسينيات. وأوقف الملك عبد العزيز، العاهل المؤسس للمملكة العربية السعودية، بيعها بعد حادثة وقعت عام 1951، حيث أصبح أحد أبنائه، الأمير مشاري، مخمورا واستخدم بندقية لقتل نائب القنصل البريطاني سيريل عثمان في جدة.