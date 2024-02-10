"حلم الصحراء" السعودي.. كل ما نعرفه عن مشروع أول قطار فندقي في الشرق الأوسط

بقلم: يورونيوز

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية عن توقيع عقد مع شركة "أرسينالي" الإيطالية لإنشاء أول قطار فندقي فاخر من نوعه في الشرق الأوسط.

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ويأتي المشروع ضمن خطط السعودية ورؤيتها 2030 والتي تتضمن انفتاحاً سياحياً غير مسبوق وسيربط العاصمة الرياض بعدة مزارات تمتد حتى مناطق بالقرب من الحدود السعودية الأردنية.

وسيقدم المشروع رحلات فاخرة من الرياض وعلى طول مسار يبلغ حوالي 1300 كيلومتر عبر عدة مواقع، من بينها محمية الملك سلمان الطبيعية ومدينة قريت القريبة من الأردن، وتبعد عن البحر الميت حوالي 250 كيلومتراً فقط.

وستبلغ تكلفة المشروع 200 مليون ريال سعودي (حوالي 53.3 مليون دولار أمريكي) ويمتد التعاقد مع أرسينالي الإيطالية لمدة 25 عاماً.

وسيبدأ تشغيل رحلات القطار خلال الربع الأخير من عام 2025 على أن تتاح فرص الحجز خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وسيوفر القطار، الذي سيتم تصميمه بطابع يعكس الثقافة السعودية، رحلات يمكن للمسافرين خلالها قضاء ليلة أو ليلتين على متنه.

وسيتضمن القطار 40 عربة تستوعب نحو 82 راكباً.

وبدأت بالفعل مراحل إنتاج القطار في إيطاليا تمهيدا لاستكماله وبدء تشغيله في السعودية.

وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في 2022 إن السعودية تسعى لبناء 8000 كيلومتر من السكك الحديدية لربط أجزاء واسعة من المملكة.

وشهدت السعودية ارتفاعاً في عدد السياح الأجانب بنسبة 56% خلال العام الماضي مقارنة بأعداد الزوار قبل جائحة كوفيد-19.

وتستهدف السعودية اجتذاب 70 مليون سائحاً سنوياً ضمن رؤية 2030.