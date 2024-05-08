انخفاض احتياطي النقض الأجنبي في إسرائيل بمقدار 5.6 مليارات دولار

بقلم: يورونيوز

أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 5.632 مليارات دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل نيسان الماضي مقارنة بنهاية مارس – آذار.

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ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم عملة الشيكل الإسرائيلية، الذي أدى إلى خفض كل من الاحتياطيات بمقدار 3.895 مليار دولار وأنشطة الحكومة في النقد الأجنبي التي بلغ إجماليها 1.703 مليار دولار.

وبذلك توقف إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي الإسرائيلي عند 208.109 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من عدة صعوبات جرّاء التكلفة الكبيرة للحرب الدائرة على قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وأثر استدعاء 300 ألف جندي احتياط إسرائيلي، بالإضافة إلى نزوح الآلاف من المناطق الحدودية مع قطاع غزة والحدود اللبنانية إلى مدن الوسط، على أداء الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلى الرغم من إعلانه في أكتوبر - تشرين الأول 2023 عن خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل، إلا أن المركزي الإسرائيلي لم يبع سوى 8.5 مليار دولار منذ بداية الحرب وجاء معظمها في أكتوبر نفسه.

وكان أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، قد قال الشهر الماضي إن "حالة عدم اليقين الجيوسياسي" في إسرائيل "لا تزال مرتفعة، وقد تزايدت في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "على الرغم من التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى يتعافى الاقتصاد بشكل كامل".