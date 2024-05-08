يوم النصر.. فرنسا تحيي الذكرى الـ79 لنهاية الحرب العالمية الثانية

بقلم: يورونيوز

احتفلت فرنسا بالذكرى الـ79 لنهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية.

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ووضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تقدم مراسم الاحتفال بيوم النصر، إكليلاً من الزهور على نصب الجندي في شارع الشانزليزيه بباريس وأوقد شعلة قبر الجندي المجهول.

وحضر الاحتفال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، ورئيس مجلس الشيوخ ورئيسة الجمعية الوطنية ووزير الجيوش، وعدد كبير من المسؤولين.

ومن المقرر أن يتوجه ماكرون إلى مدينة مارسيليا لاستقبال الشعلة الأولومبية التي ستصل إلى الأراضي الفرنسية.