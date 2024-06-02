تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية يقرر تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2025

بقلم: يورونيوز

أوضح بيان التحالف المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، أنه "سيمدّد مستوى انتاج النفط الخام.. من الأول من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025".

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أعلن تحالف "أوبك+" يوم الأحد، تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق في خضم العديد من العوامل، من بينها الاضطرابات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأمريكي والحرب في أوكرانيا.

وبعد اجتماع أعضاء المجموعة اليوم، اتفق تحالف "أوبك بلس" بقيادة السعودية، على الإبقاء على مستويات إنتاج ثابتة، والتي تشمل تخفيضات جماعية بمقدار 2 مليون برميل يوميًا،

وأوضح بيان التحالف المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، أنه "سيمدّد مستوى انتاج النفط الخام.. من الأول من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025".

ويحتاج السعوديون إلى أسعار نفط مرتفعة من أجل دعم خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على صادرات الوقود الأحفوري.

كما ستساعد أسعار النفط المرتفعة روسيا في الحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار حيث تنفق بكثافة على حربها ضد أوكرانيا.

ومنذ أواخر 2022، يتبنى التحالف سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج. ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء "أوبك بلس" حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي.

وذكر البيان، أن "أوبك+" وافقت على هدف جديد للإنتاج للإمارات العربية المتحدة يبلغ 3.519 مليون برميل يوميًا لعام 2025.

ويمثل هذا زيادة عن مستواها الحالي البالغ 2.9 مليون برميل يوميًا على أن يتم هذا الأمر تدريجياً بين بداية يناير 2025 ونهاية سبتمبر 2025.

وسيزداد مستوى الإنتاج الإجمالي لأوبك+ اعتبارًا من يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، ليصل الإنتاج إلى 39.725 مليون برميل يوميًا، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى الجديد للإمارات.