فون دير لاين تكشف عن استثمارات بأكثر من 40 مليار يورو مع مصر

بقلم: يورونيوز

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم السبت عن توقيع شركات أوروبية على أكثر من 20 صفقة استثمارية مع شركات مصرية، بقيمة تفوق 40 مليار يورو.

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جاء ذلك خلال مؤتمر استثماري في القاهرة، حيث تم توقيع هذه الاتفاقيات بعد تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، يشمل التعاون تعزيز العلاقات الاقتصادية لجعل اقتصاد مصر أكثر استقراراً وتقليل تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وفي كلمتها، أثنت فون دير لاين على التقدم في مجالات الطاقة الخضراء والتدريب الرقمي، مؤكدة على التزام مصر بأن تكون مركزاً للطاقة النظيفة.

وأضافت أن الشركات الأوروبية المشاركة تعمل في قطاعات متنوعة بما في ذلك الهيدروجين، إدارة المياه، الكيماويات، الشحن، والطيران.

وأكدت فون دير لاين خلال افتتاح المؤتمر المقرر أن يستمر لمدة يومين، أن "استقراركم ورخاءكم ضروريان للمنطقة بأكملها".

من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في التجارة والطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المؤتمر يفتح الباب أمام الكيانات الاقتصادية الأوروبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تلقت مصر دعماً كبيراً هذا العام من الإمارات، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بالإضافة إلى التعهدات الضخمة من الاتحاد الأوروبي.