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فيديو: السيسي وبن زايد يستعرضان في القاهرة سبل وقف إطلاق النار في غزة

السيسي وبن زايد
السيسي وبن زايد Copyright EBU/الرئاسة المصرية
بقلم:  يورونيوز
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله في زيارة سريعة إلى القاهرة.

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وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

كذلك ناقش الرئيسان مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي وبن زايد شددا على ضرورة تفعيل حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية "باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة".

يذكر أن أبو ظبي تعتبر من أقوى الداعمين السياسيين للنظام المصري، كما تقدم الإمارات دعما ماليا واقتصاديا كبيريْن لمصر التي يعاني اقتصادها من أزمة خانقة.

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