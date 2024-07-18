السعودية توقّع صفقة كبيرة مع شركة ألمانية لشراء 100 تاكسي كهربائي طائر

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة "ليليوم" الألمانية المطورة لسيارات الأجرة الجوية، اليوم الخميس، عن توقيع صفقة مع مجموعة الخطوط الجوية السعودية لشراء ما يصل إلى 100 مركبة طائرة كهربائية، في واحدة من كبرى الصفقات التي عقدتها حتى الآن.

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تمّ توقيع الاتفاقية في مقر شركة "ليليوم" خلال زيارة لمديرين تنفيذيين من الشركة السعودية إلى ألمانيا، وتضمنت 50 طلبية مؤكدة لشراء طائرات و50 طلبية اختيارية، على أن تستلم "مجموعة السعودية" أول طائرة كهربائية في العام 2026.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في توفير المزيد من الرحلات وتقليل مدتها الزمنية بنسبة تصل إلى 90%، بما في ذلك الوجهات السياحية التي يتطلب الوصول إليها وقتًا طويلًا.

في هذا السياق، يؤكد رئيس التسويق في "مجموعة السعودية" خالد بن عبد القادر سعي المجموعة إلى الريادة في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الصفقة ستوفر حلولًا غير مسبوقة ومسارات جوية جديدة لزوار مكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة.

ويضيف: "سيتمكّن كذلك زوّار المملكة من الوصول السريع إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمواقع السياحية إلى جانب ربط مشاريع المملكة الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030 مع خدمات جوية مميزة تواكب التطلعات".

وتشمل الطائرات الكهربائية أولى المركبات عامودية الإقلاع والهبوط (eVTOL) التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا، مما يُغني عن الحاجة إلى مطارات تقليدية.

كما تتميز بكونها تقطع مسافة تصل إلى 175 كيلومترًا، وبسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

وتُعدّ هذه الصفقة استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجموعة السعودية وشركة ليليوم في أكتوبر 2022 على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.