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شاهد: وفاة أكثر من ألف حاج خلال تأديتهم مناسك الحج هذا العام ومصر تلغي تصاريح 16 وكالة سفر

الحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة
الحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة Copyright Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Rafiq Maqbool/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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توفي أكثر من ألف حاج خلال تأديتهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية وسط ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

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ولم تعلق المملكة العربية السعودية على عدد القتلى حتى الآن.

وقال مسؤول مصري الأحد إن أكثر من نصف القتلى مصرين.

وقالت وكالة رويترز أن نحو 530 حاجا مصريا توفوا بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة التي وصلت لحوالي 52 درجة مئوية  بحسب المركز الوطني السعودي للأرصاد.

 وألغت الحكومة المصرية تراخيص 16 وكالة سفر سهلت سفر حجاج دون الحصول على تراخيص رسمية لهم.

ويقول الخبراء أن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج سببه عدم التزامهم بالحصول على تصاريح رسمية الأمر الذي يحرمهم من استخدام الأماكن المكيفة ووسائل النقل.

واعتمادًا على بيانات رسمية لعشر دول، بلغ عدد الوفيات الحجاج هذا العام 1081. ويشمل العدد 658 مصريًا و165 إندونيسيًا و98 هنديًا و60 أردنيًا و35 تونسيًا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيًا و3 سنغاليين و35 باكستانيًا و14 ماليزيًا وسودانيًا واحد.

وقد أدى مناسك الحج ما يقدر بنحو 1.8 مليون حاج وحاجّة لعام 2024 بحسب السلطات السعودية.

المصادر الإضافية • أ ب

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