شاهد: صور جوية للحجاج وهم يتوافدون إلى مشعر "منى" لرمي الجمرات

بقلم: يورونيوز

استغل الحجاج ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين لأداء مراسيم رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق، حيث تسببت حرارة الظهيرة، بضربة شمس لكثير من الحجاج.

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ويعد رمي الجمرات من بين المناسك الأخيرة للحج، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث يرمي الحجاج الحصى على 3 جدران تمثل الشيطان في منى، وهو سهل صحراوي خارج مدينة مكة في المملكة العربية السعودية..

ومن المقرر رمي الجمرات للمرة الثالثة يوم الثلاثاء، قبل طواف الوداع، اي الطواف حول الكعبة، المراسيم التي يتم أداؤها بعد الانتهاء من الحج مباشرة قبل مغادرة مكة .

وتتزامن الأيام الأخيرة من الحج مع احتفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى.

وأدى أكثر من 1.83 مليون مسلم فريضة الحج في عام 2024، أقل بقليل من عدد العام الماضي الذي بلغ 1.84 مليون، وفقاً لمسؤولين سعوديين.