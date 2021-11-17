وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان عن 62 عاما بعد صراع مع المرض

قالت وزارة الإعلام في سوريا إن نقيب الفنانين الممثل زهير رمضان توفي مساء يوم الأربعاء عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع مع المرض.

وترددت شائعات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي حول وفاته إلا أن النقابة كانت تنفي دائما صحتها.

من جهتها أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك وفاة الفنان زهير رمضان، "بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة".

وتخرج رمضان من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1983 ومن أشهر أعماله فيلم "رسائل شفهية" (1991 - من إخراج اللطيف عبد الحميد ) ومسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه شخصية "أبو جودت"، رئيس مخفر "حارة الضبع".

وشارك رمضان أيضاً في المسلسل الكوميدي الشهير "ضيعة ضايعة" من إخراج الليث حجو، بجزأيه، بدور المختار عبد السلام بيسة، مختار قرية "أم الطنافس".