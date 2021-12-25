كوريا الجنوبية: إصابة ثلاثة أعضاء بفرقة البوب "بي.تي.إس" بكورونا رغم تلقيهم جرعة ثانية من اللقاح

قالت شركة بيج هيت ميوزك، التي تدير فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية، إن الفحوص أثبتت إصابة عضوين آخرين من الفرقة بكوفيد-19‭ ‬يوم السبت بعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية من أولى حفلات الفرقة الموسيقية في الولايات المتحدة في فترة تفشي الوباء.

وجرى تشخيص إصابة مغني الراب آر إم (27 عاما) والمغني جين (29 عاما) بكوفيد-19 بعد يوم من إصابة شوجا، كاتب الأغاني ومغني الراب بالفرقة المؤلفة من سبعة أعضاء.

وقالت الشركة إن الثلاثة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح مضاد للفيروس في أغسطس آب.

وكانت الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة هي الأولى للفرقة هناك منذ عام 2019 عندما قاموا بجولة في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.