أرنولد شوارزنيجر وماريا شريفر يعلنان طلاقهما رسميا بعد عشر سنين من إجراءات الانفصال

أعلن أرنولد شوارزنيجر وزوجته ماريا شريفر طلاقهما رسميا بعد أكثر من عشرة أعوام على بدء إجراءات الانفصال.

وكشفت وثائق محكمة قُدمت يوم الثلاثاء أنه تم التوصل إلى تسوية نهائية بين شوارزنيجر، بطل فيلم ترمينيتور وحاكم كاليفورنيا السابق، والصحفية الأمريكية شريفر، لينهيا بذلك زواجا دام 35 عاما.

ولم تُنشر بنود تسوية الطلاق.

ورفعت شريفر دعوى للطلاق من شوارزنيجر في 2011 بعد نهاية فترة حكمه لكاليفورنيا واعترافه بأنه والد طفل أنجبه من مديرة منزل كانت تعمل لدى الزوجين قبل ذلك بأربعة عشر عاما.

وتزوج شوارزنيجر وشريفر في 1986 ولديهما أربعة أبناء.