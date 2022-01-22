الموت يُغيّب بسام الملا مخرج مسلسل "باب الحارة" عن 66 عاما

توفي المخرج السوري البارز بسام الملا في مدينة زحلة اللبنانية عن عمر ناهز 66 عاما بعد إخراجه وإشرافه على معظم أجزاء مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة"، وفق ما أفاد مصدر في نقابة الفنانين السوريين. ونعت نقابة الفنانين السورية الملا على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا".

وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم إن الملا توفي في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان، "ويجري العمل على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في دمشق". وأضافت "توفي بشكل طبيعي، وكان يُعاني من مرض السكري".

🌷 فرع دمشق لنقابة الفنانين 🌷 ينعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء إنا لله وإنا إليه راجعون Posted by ‎نقابة الفنانين في سوريا _ فرع دمشق‎ on Saturday, January 22, 2022

وينحدر الملا من عائلة فنية، فهو ابن الفنان الراحل أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار. وقد بدأ الملا مسيرته المهنية كمساعد مخرج، ثم في الإخراج والإشراف العام.

واشتُهر الملا بإخراج مسلسلات البيئة الشامية، أبرزها مسلسل باب الحارة في أجزائه الخمسة الأولى بين عامي 2006 و2010، ثم تولى الإشراف العام على المسلسل في أجزاء لاحقة.

وقد حقق "باب الحارة"، الذي تدور أحداثه في إحدى حارات دمشق إبان الانتداب الفرنسي قبل نحو قرن من الزمن، نجاحا عربياً كاسحاً خصوصا في أجزائه الأولى، حتى استحال مرجعا في أعمال البيئة الشامية.

كما يطلق زملاء الملا عليه لقب "أستاذ مخرجي دراما البيئة الشامية" بعد تحقيقه نجاحاً جماهيرياً واسعاً لمسلسلات قديمة، مثل أيام شامية، والخوالي، وليالي الصالحية. وشكّلت وفاته صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، لا سيما أنه لم يكن يُعاني سوى من عوارض روتينية لمرض السكري. ولدى الملا أعمال أيضا في برامج المنوعات مثل "الليل والنجوم"، "بساط الريح"، "داوود في هوليود".

وبسام الملا هو ابن الممثل أدهم الملا، وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا. وولديه أدهم وشمس الملا، وقد شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة".