انتقادات حادة لأول تطبيق مدفوع لمشاهدة الدراما المصرية

في سابقة هي الأولى من نوعها، أطلقت شركة "إعلام المصريين" هذا الشهر تطبيق مدفوع الأجر لمشاهدة المسلسلات المصرية على الإنترنت بعدما اعتاد المشاهدون متابعة الإنتاج الفني الرمضاني عبر شاشات التلفزيون وعلى موقع يوتيوب بشكل مجاني.

واكتسبت متابعة المسلسلات على يوتيوب أهمية كبيرة لدى العديد من المتابعين المصريين في السنوات الأخيرة وخاصة الشباب منهم نظراً لقلة الفواصل الإعلانية والمرونة في التوقيت التي لا تتوفر في العرض التلفزيوني.

ولكن التطبيق الجديد Watch iT "واتش إت" يقدم 15 مسلسلا من 26 منتجاً فنياً تعرض جميعها في رمضان مقابل رسم شهري قدره 99 جنيها مصريا (حوالي 5 يورو) أو نصف سنوي مقابل 555 جنيهاً (29 يورو) أو 999 جنيهاً (52 يورو) سنوياً.

وعلى الرغم من تسجيل غوغل بلاي لتحميل 10 آلاف نسخة من التطبيق حتى الآن إلا أنه يتعرض لانتقادات كبيرة بين مستخدمي الإنترنت في مصر والذين يبلغ عددهم أكثر من 40 مليون مستخدم.

وتذهب الانتقادات باتجاهين أولهما غضب المشاهدين من إجبارهم على دفع المال لخدمة محدودة مقارنة بتطبيقات أخرى توفر أعمالاً دولية متنوعة مثل موقع نتفليكس وثانيهما المشاكل التقنية العديدة التي يعاني منها التطبيق المصري نفسه.

واشتكى بعض المشتركين من عدم قدرتهم على الولوج إلى حساباتهم لمشاهدة المسلسلات، كما قال آخرون إنهم لم يتمكنوا أصلا من التسجيل بالتطبيق لتكرار ظهور رسائل الأخطاء.

كذلك قال مستخدمون إن التطبيق تعرض للاختراق بعد يوم واحد فقط من إطلاقه.

وطبقاً لموقع مدى مصر الإخباري، تعود ملكية شركة "إعلام المصريين" للمخابرات العامة، وهي الشركة التي تمتلك عدداً من القنوات المصرية الفضائية وتواجه اتهامات عديدة بالسعي وراء احتكار الإنتاج الفني في مصر.

إقرأ أيضاً:

فضيحة الالتحاق بجامعات أمريكية في مسلسل تلفزيوني قريبا

هفوة في مسلسل صراع العروش تكسب ستاربكس دعاية مجانية بـ2,3 مليار دولار

ليدي غاغا تبدل أزيائها أمام المعجبين في مهرجان ميت غالا للموضة