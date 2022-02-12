انتقام عيد الحب؟ إطلاق اسم حبيبك السابق على صرصار

لم يعد العاشقون الذين هجرهم شركاؤهم يهتمون بتمزيق ملابس العشاق السابقين، أو التخلص من الأشياء التي تركوها وراءهم للتعبير عن الانتقام منهم، لأن بإمكانهم الآن فعل ذلك بإطلاق اسم العشيق السابق على صرصار في عيد الحب.

وبالفعل تدفقت الطلبات من جميع أنحاء العالم على مركز هيمسلي كونفيرزيشن سنتر في جنوب شرق إنجلترا، الذي يدير المشروع كوسيلة لجمع التبرعات.

وقال مدير العمليات هنري ويدون "إذا كنت مررت بانفصال صعب وتحتاج إلى ما يسري عنك فإن ذلك (الشيء الذي نفعله) طريقة جيدة لتضحك من قلبك بينك وبين نفسك أو مع أصدقائك".

والمركز مستعد أيضاً لاستخدام أسماء السياسيين في هذا المجال. وقال ويدون "نرحب بجميع الأسماء، وكل هدفنا هو جمع التبرعات للمشروعات التي ننفذها هنا في حديقة الحيوان".