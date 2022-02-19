براد بيت يقاضي طليقته أنجلينا جولي لبيعها حصة في مصنع نبيذ فرنسي

رفع الممثل الأمريكي براد بيت دعوى قضائية ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي لبيعها حصتها في مصنع نبيذ فرنسي، اشترياه سويا وتزوجا فيه، لرجل أعمال روسي.

وفي الدعوى القضائية التي أقيمت في لوس أنجلس الخميس، قال بيت إن جولي خرقت اتفاقهما على عدم بيع حصتها في شاتو ميرافال دون موافقة الطرف الآخر من خلال بيع حصتها إلى وحدة تابعة لمجموعة ستولي التي يسيطر عليها رجل الأعمال يوري شيفلر.

كان الزوجان الحائزان على جائزة الأوسكار قد قاما في عام 2008 بشراء حصة مسيطرة في ميرافال الواقعة في قرية كورنس في جنوب شرق فرنسا بين مرسيليا ونيس. وتزوجا هناك في عام 2014.

وجاء في الشكوى أن بيت البالغ من العمر 58 عاما قال إنه "ضخ المال وبذل العرق والجهد" لجعل ميرافال من بين أكثر صانعي النبيذ الوردي شهرة في العالم إذ تجاوزت عائداتها السنوية 50 مليون دولار.

واتهم بيت مطلقته جولي صاحبة الـ 46 عاما بالسعي للحصول على "أرباح لا تستحقها بضربة حظ" من ناتج عمله مع إلحاق "ضرر به لا مبرر له".

ولم يرد محامو جولي على طلبات للتعليق.