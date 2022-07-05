شاهد: كيف يحول فنان بريطاني آلة الرقن إلى ريشة للرسم

بالنسبة للفنان جيمس كوك البالغ من العمر 25 عاماً والمقيم في لندن، كان رسم الصور بمثابة صراع. لكن الأمر تغير عندما اكتشف أداة التوقيع الخاصة به الآن: آلة الرقن.

من نجم هوليوود توم هانكس إلى عجلة مراقبة عين لندن، يمكن لأصابعه الماهرة تحويل الرموز والحروف إلى فن.

اكتشف كوك فن آلة الرقن في عام 2014 عندما صادف بول سميث، فنان من عشرينيات القرن الماضي أنتج عملاً مشابهاً. لم يشرع كوك في جعلها مهنة بل توجه إلى الجامعة لدراسة الهندسة المعمارية، قبل أن يشجعه الاهتمام عبر الإنترنت على متابعة شغفه.

سيستضيف معرضاً من تموز/ يوليو حتى آب/ أغسطس حيث سيتمكن الناس من تجربة التقنيات بأنفسهم أيضاً.

يقول جيمس كوك: "منذ عام 2014، خلال السنوات الثماني الماضية، كنت أتعلم كيفية الرسم ببطء. لكن الأمر لم يصبح أسهل، بل يقي تحدياً."

في الاستوديو الخاص بالفنان جيمس كوك- لندن، يوليو 2022 NIKLAS HALLE'N / AFP

ويؤكد كوك أنه لم يكن بامكانه رسم وجوه الأشخاص قبل القيام بفن آلة الرقن :"اعتماداً على ما تكتبه، ستستخدم مفاتيح محددة وستعمل على تجميعها لعمل الرسم لتمثيل الموضوع. إذا كان الأمر يتعلق بصورة لوجه شخص ما، مثلاً، بالنسبة للعيون، لاعادة إنشاء انحناءاتها، نستخدم رمز القوس. وبالنسبة للتظليل، لاعادة تكوين بشرة شخص ما، نستخدم " @ "، لأنها مساحة كبيرة جداً ويمكن مزجها برموز أكبر."

وعن كيفية استخدام مفاتيح آلة الرقن يقول:" هناك شيء مُرضٍ حقاً بشأن استخدام هذا النوع من الألواح المحدودة. في المتوسط، يوجد حوالي 44 مفتاحاً على آلة الرقن. لذا، يجب تجمبع الأحرف والأرقام وعلامات الترقيم معاً لعمل الرسم."

الفنان جيمس كوك في ورشة عمله- لندن، يوليو 2022 NIKLAS HALLE'N / AFP

لم يشتر كوك سوى ثلاث آلات رقن، لكن حين شاهد الناس عمله على الإنترنت أو في الصحف أو في مكان آخر. بدء بعض الأشخاص بارسال رسائل عبر البريد الإلكتروني. قال له أحدهم:" لدينا آلة الرقن، إنها تعود لعائلتنا منذ فترة طويلة. لا نعرف ماذا نفعل بها، لا نعرف كيف نستخدمها، نعلم أننا إذا أعطيناها لك ستتمكن من منحها حياة ثانية ".

ويشبه الفنان عمله بالموسيقيين الذين يعملون على الآلات الموسيقية، فالأمر يتعلق بتطوير ذاكرة عضلية لترجيح وزن المفاتيح ووضعها.

ويقول كوك إنه سيحاول، حين تتاح له الفرصة، العمل بالخارج، لكن الآن:"أحب أن آخذ معي آلة رقن محمولة، شيء خفيف الوزن، وحقيبة، اذهب واجلس في الموقع وارسم على آلات الرقن هذه ".

الفنان جيمس كوك في ورشة عمله- لندن، يوليو 2022 NIKLAS HALLE'N / AFP

عند مشاهدته، غالباً ما يعتقد الناس أنه يكتب على آلته، لكن حين يقتربون منه، يكتشفون أنه يرسم، ويبدأون بتبادل الأحاديث بخصوص رسوماته وسعادتهم برؤية أن "القديم لم يمت"، وعن المدة التي يقضيها لرسم لوحاته فان رسماً بحجم ورقة الطباعة العادية (A4)، يمكن أن يستغرق ما بين أربعة إلى خمسة أيام دون توقف.