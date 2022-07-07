وفاة الممثل الأمريكي جيمس كان أحد أبطال "الأب الروحي" عن 82 عاما

قالت أسرة الممثل جيمس كان، الذي لعب دور سوني كورليوني أحد أبناء زعيم عصابة المافيا في فيلم "الأب الروحي"، في بيان يوم الخميس إنه توفي مساء الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاما.

ولم يذكر البيان، الذي نُشر على حساب كان الرسمي على تويتر، سبب الوفاة أو مكانها.

وجاء في البيان "الأسرة تقدر الحب الغامر والتعازي القلبية وتطالبكم بالاستمرار في احترام خصوصيتها خلال هذ الوقت العصيب".

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

ونعى الممثل الأمريكي الكبير آل باتشينو، الذي لعب دور مايكل شقيق سوني كورليوني في "الأب الروحي" أو "The Godfather"، كان بقوله: "من الصعب تصديق أنه لن يكون في العالم بعد الآن لأنه كان حيا وجريئا للغاية".

وقال فرانسيس فورد كوبولا، الذي أخرج "الأب الروحي"، إن أفلام كان "والأدوار العديدة التي لعبها لن تُنسى أبدا".

صورة لكان (أقسى اليسار) بصحبة آل باتشينو ومارلون براندو خلال تصوير "العراب" AP Photo

ووُلد جيمس إدموند كان في حي برونكس بمدينة نيويورك في 26 مارس آذار عام 1940 لأبوين مهاجرين من اليهود الألمان.

وبدأ كان مسيرته الفنية بالتمثيل في أعمال تلفزيونية عام 1961 قبل أن يحقق شهرة واسعة عقب دوره في الفيلم التلفزيوني "Brian's Song" عام 1971 والذي جسد فيه شخصية لاعب كرة القدم الأمريكية بريان بيكولو الذي توفي في سن السادسة والعشرين بسبب السرطان.

وترشح كان لجائزة إيمي عن دوره بنفس الفيلم الذي أطلق نجوميته بشكل فعلي.

ورُشح كان لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد لتجسيده دور كورليوني ذي الطبع الحاد في فيلم الأب الروحي عام 1972. كما لعب الدور ذاته في مشاهد تسترجع الأحداث في الجزء الثاني من نفس الفيلم عام 1974.

واستمر تاريخه المهني على مدى ستة عقود لعب خلالها مجموعة كبيرة من الأدوار في عدة أفلام تنوعت من الإثارة في فيلم (ميزري) "البؤس" إلى الكوميديا في فيلم (إلف).