البحرية البريطانية تعلن مصادرة صواريخ أرض-جو إيرانية مهربة

قالت البحرية الملكية البريطانية يوم الخميس إن إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، بما في ذلك صواريخ أرض-جو ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوب إيران في وقت سابق من هذا العام.

وأفادت البحرية الملكية في بيان بأن طائرة هليكوبتر كانت على متن الفرقاطة مونتروز رصدت زوارق سريعة تبتعد عن الساحل الإيراني في 28 يناير-كانون الثاني و25 فبراير-شباط، وتمت مصادرة عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة.

وأضاف البيان أن "الطرود المضبوطة أرسلت إلى بريطانيا للتحليل الفني الذي كشف أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة لصواريخ كروز تصنعها إيران ومجموعة تضم 358 صاروخ أرض-جو".

ولم يذكر البيان المكان الذي كانت الصواريخ متجهة إليه، لكنه قال إن صاروخ كروز من طراز 351، الذي يبلغ مداه ألف كيلومتر، كثيراً ما يستخدمه الحوثيون في اليمن لاستهداف السعودية والإمارات.

وتخوض الرياض وأبوظبي حرباً مع الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2015، في صراع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين الدولتين الخليجيتين من جهة وإيران من جهة أخرى.

وقالت البحرية الملكية إن المدمرة الأمريكية جريدلي دعمت عملية المصادرة في فبراير-شباط. وأضافت أن عمليتي المصادرة وقعتا بينما كانت الفرقاطة مونتروز تقوم بعمليات أمنية بحرية روتينية.