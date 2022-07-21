حديقة حيوان هونغ كونغ تقتل أكبر ذكر بندا في العالم بعد رفضه تناول الطعام عقب وفاة زوجته

أعلنت حديقة أوشن بارك في هونغ كونغ إنهاء حياة "آن آن"، دب الباندا العملاق الأكبر سنا في العالم تحت رعاية البشر، يوم الخميس عن عمر 35 عاما، أي ما يعادل 105 سنوات من عمر الإنسان.

وأضافت الحديقة، التي كان آن آن يعيش فيها منذ عام 1999، أن علامات تدهور مستمر ظهرت على صحته خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تراجع كميات الطعام التي كان يتناولها حتى امتنع تماما عن الأكل.

وكانت رفيقة آن آن وتسمى "جيا جيا" توفيت في عام 2016 عن عمر يناهز الـ38، وهو رقم قياسي لطول عمر الباندا،

كان "آن آن" و"جيا جيا"، هديتين من الحكومة الصينية.

وقالت أوشن بارك في بيان "نعلن بحزن شديد خسارة آن آن".

وأضافت الحديقة، أنها ممتنة للفرصة التي أتيحت لها لرعاية "جيا جيا" و"آن آن" لأن ذلك ساعدها على أن تصبح قاعدة مهمة للحفاظ على حيوانات الباندا.

وقالت "آن آن عضو لا غنى عنه في عائلتنا وقد كبر جنبا إلى جنب مع الحديقة. كما أقام علاقة صداقة قوية مع السكان المحليين والسياح على حد سواء".

وتبقى لدى الحديقة الآن اثنان من حيوانات الباندا العملاقة هما ينغ ينغ ولي لي. وتعرض الحديقة أيضا حيوانات الفظ والبطاريق والدلافين.

وأعطت الصين لهونغ كونغ الأنثى ينغ ينغ والذكر لي لي في عام 2007. وكانت الحديقة تأمل في أن يحظى الزوجان بصغار لكنهما لم ينجبا حتى الآن.