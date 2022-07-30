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أخبار ثقافية

نتفليكس تقاضي منتجي مسرحية موسيقية مقتبسة من مسلسلها "بريدجرتون"

منصة نتفليكس
منصة نتفليكس   -   حقوق النشر  رويترز
بقلم:  يورونيوز

رفعت شركة نتفليكس دعوى قضائية الجمعة على منتجي مسرحية موسيقية غير مصرح بها مقتبسة من مسلسلها ذائع الصيت "بريدجرتون"، متهمة إياهم بانتهاك حقوق الطبع والنشر بعد زيادة نسب المشاهدة لنسختهم المقلدة على تطبيق تيك توك.

وقدمت نتفليكس الشكوى ضد أبيجيل بارلو وإميلي بير في المحكمة الاتحادية بواشنطن، بعد ثلاثة أيام من نفاد تذاكر العرض المسرحي "بريدجرتون الموسيقية غير الرسمية" (ذا أنوفيشل بريدجرتون ميوزيكال) في مركز كينيدي بالمدينة. ولم يدل محامي المتهمين بأي تعليق فوري، ولم يراجع الشكوى بعد.

استقطب مسلسل بريدجرتون، المستوحى من روايات جوليا كوين الرومانسية الأكثر مبيعا، 82 مليون مشاهد في الأسابيع الأربعة الأولى من عرضه لأول مرة على منصة نتفليكس، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وأنتج موسم ثان من المسلسل، واستلهمت منه سلسلة عروض قدمت في ست مدن تحت عنوان "حفل الملكة" (كوينز بول).

وقالت نتفليكس إنه بعد عرض "بريدجيرتون" لأول مرة في ديسمبر- كانون الأول 2020، بدأ المتهمون بالنشر عن المسلسل على تيك توك، إذ بلغ عدد المتابعين 2.4 مليون متابع، بما في ذلك تأليف أغاني مبنية على الشخصيات والمشاهد والحوار والحبكة الدرامية.

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وقالت الشركة إنها أنذرت المتهمين مرارا بالتوقف، لكنهم طرحوا ألبوما بعنوان (ذا أنوفيشل بريدجرتون ميوزيكال)والذي فاز بجائزة جرامي، وعرضهم المسرحي. وتسعى الدعوى القضائية لوقف الانتهاكات المزعومة، بالإضافة إلى أضرار غير محددة.

المصادر الإضافية • رويترز