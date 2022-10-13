"جنية" الجزائري يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم

فاز الفيلم الجزائري "جنية" للمخرج عبد الكريم بهلول بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم في دورته الحادية عشرة التي أسدل الستار عليها يوم الأربعاء بمدينة وجدة في شرق المملكة المغربية.

وذهبت جائزة الإخراج إلى التونسي محمد علي النهدي عن فيلمه "معز.. الطريق الأسود" بينما حصل الفيلم المغربي "الطابع" للمخرج رشيد الوالي على جائزة السيناريو.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى الفيلم المغربي "في الطريق" إخراج منير عبار، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي "الشيفورة" إخراج مهدي عيوش.

كما نوهت لجنة التحكيم بالفيلم المغربي "برقع" للمخرج وحيد السانوجي، والفيلم الجزائري "جسر" إخراج محمد الطاهر شوقي بوكاف، والفيلم التونسي "رماد" إخراج لويس مارتن سوسي ومهدي عجرودي.

وذهبت جائزة السيناريو للفيلم التونسي "لنتريت" إخراج سمير الحرباوي، كما فازت المغربية وجدان خالد بجائزة الإخراج عن فيلمها "حبال المودة".

وكرم المهرجان في حفل الختام الذي أقيم بمسرح محمد السادس في وجدة الممثلة الجزائرية مليكة بلباي والشاعر المغربي سامح درويش والممثلة المغربية فضيلة بن موسى.