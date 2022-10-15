السعودية تبشر جمهور مونديال قطر بتأشيرة عمرة إلكترونية للبقاع المقدسة مفتوحة لشهرين

أعلنت السعودية قرارها تيسير أداء المسلمين الوافدين إليها والحاملين لبطاقة "هيا"، (الخاصة بحضور فعاليات مونديال كرة القدم الشهر المقبل في قطر)، بأداء العمرة وزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات بوزارة الخارجية السعودية خالد الشمري، إنه بإمكان المسلمين الحاصلين على التأشيرة الإلكترونية أداء العمرة، وزيارة المدينة المنورة، مع العلم أن التأشيرة هي بدون رسوم، ولكن هناك تأمين طبي إلزامي يمكن الحصول عليه من منصة التأشيرة.

وستكون التأشيرة صالحة اعتبارا من الحادي عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر، قبل بداية المونديال بعشرة أيام، ولغاية الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر الموافق لليوم الختامي للمونديال.

وستكون التأشيرة صالحة لعدة رحلات، إذ يمكن استعمالها في الدخول والخروج مرات عدة في حدود صلاحيتها الزمنية، ولا يشترط أن يكون صاحبها دخل إلى دولة قطر عن طريق بطاقة "هيا" قبل ذلك. وتبلغ مدة الإقامة لحامل التأشيرة شهرين وتنتهي في 11 يناير من العام الجديد 2023.