متحف اللوفر بباريس يعرض آثارا أوزبكية منها مخطوطة من القرآن وتمثال لبوذا

قالت حكومة أوزبكستان يوم الجمعة إن متحف اللوفر في باريس سيعرض عشرات من القطع الأثرية الأوزبكية التي ساعد خبراء المتحف في ترميمها وتتضمن مخطوطة لجزء من المصحف تعود إلى القرن الثامن الميلادي وتمثالا لبوذا يعود تاريخه إلى ألفي عام.

وقالت مؤسسة تنمية الثقافة والفنون الحكومية الأوزبكية في بيان إن ما إجماليه 70 قطعة أثرية تم ترميمها سيعرضها متحف اللوفر في الفترة الممتدة من 23 نوفمبر تشرين الثاني إلى السادس من مارس آذار.

وأضافت أن جزء المصحف ظل محفوظا لقرون في قرية كاتا لانجر وهو من بين أقدم مخطوطات القرآن التي مازالت باقية.