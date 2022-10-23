مغني راب مغربي يعتذر عن تصريح أثار ضجة حول تعاطيه الحشيشة

قدم مغني الراب طه الفحصي، الشهير في المغرب، الأحد اعتذارا "لكل من انزعج"، من تصريحات أثارت ضجة مؤخرا يقول فيها إنه يدخن الحشيشة، عشية الاستماع إليه من جانب الشرطة.

وقال المغني المعروف باسم "الكراندي طوطو"، في مؤتمر صحافي في الرباط: "أعتذر لكن من انزعج من كلامي بدءا بالسلطات والجمهور، ربما لم يفهموا ما كنت أريد أن أقول"، مضيفا "الراب له لغة خاصة ربما لم أستعملها في الوقت المناسب والمكان المناسب".

كان "الكراندي طوطو" قال في مؤتمر صحافي بمناسبة حفل بالرباط أواخر أيلول/سبتمبر: "نعم أدخن الحشيشة وماذا بعد؟"، مؤكدا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يقدم قدوة سيئة للشباب من جمهوره ليفعلوا مثله، لكن هذه التصريحات جرت عليها انتقادات وأثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "كبرت أكثر مما يجب (...)، لكنها درس جيد بالنسبة لي".

ويمنع القانون المغربي استهلاك الحشيشة، التي تعد المملكة أهم منتجيها في العالم، بينما قننت مؤخرا استعمالها لأغراض طبية وصناعية. من جهته أكد عبد الفتاح زهراش محامي المغني أن الأخير منع من السفر خارج المغرب الخميس، واستدعي للمثول أمام الشرطة الإثنين بالدارالبيضاء. وأضاف قوله: "سمعنا عن شكوى ضده لكننا لا نزال نجهل أسباب استدعائه" من طرف الشرطة.

في سياق هذه الضجة، تقدم صحافي مغربي بشكوى ضد "الكراندي طوطو" يتهمه فيها "بالترويج لاستهلاك المخدرات"، فضلا عن "القذف" على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أوضح محاميه محمد كروط لوكالة فرانس برس.