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أخبار ثقافية

سيدة أعمال تايلاندية تستحوذ على مسابقة ملكة جمال الكون مقابل 20 مليون دولار

مسابقة ملكو جمال الكون.
مسابقة ملكو جمال الكون.   -   حقوق النشر  رويترز
بقلم:  يورونيوز

أعلنت مجموعة جيه.كيه.إن غلوبال أن رئيستها التنفيذية سيدة الأعمال التايلاندية والمدافعة عن حقوق المتحولين جنسيا جاكابونغ "آن" جاكراجوتاتيب اشترت منظمة ملكة جمال الكون مقابل 20 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي تمتلك فيها امرأة مسابقة للجمال.

وجاكراجوتاتيب من أقطاب الإعلام في تايلاند وأحد مشاهيرها، وظهرت في نسخ محلية من برامج الواقع (بروجيكت رانواي) و(شارك تانك).

وقالت إن امتلاك هذه المسابقة "إضافة استراتيجية قوية إلى ملفنا"، مضيفة أن مسابقة ملكة جمال الكون تخطط للتوسع في آسيا.

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يتم بث مسابقة الجمال السنوية، التي تديرها منظمة ملكة جمال الكون وشارك في ملكيتها دونالد ترامب بين عامي 1996 و2002، في 165 دولة وتقام منذ 71 عاما.

المصادر الإضافية • رويترز