شاهد: المتنافسات في مسابقة ملكة جمال الكون يزرن متحف برج داوود في القدس

اجتمعت المتنافسات في مسابقة ملكة جمال الكون لالتقاط صورة جماعية في متحف برج داوود في البلدة القديمة بالقدس. وتتزامن المسابقة مع ظهور متغير أوميكرون الذي أجبر عدة دول على تعليق حركة السفر من وإلى دول غرب وجنوب افريقيا. وأشار منظمو المسابقة إلى أن إحدى المتنافسات على اللقب قد ثبتت إصابتها بفيروس كوفيد-19 بعد وصولها إلى إسرائيل.

وزارت المتسابقات متحف برج داوود قرب مدخل بوابة يافا إلى البلدة القديمة في القدس. منظمو المسابقة أكدوا في بيان أنهم "على اتصال مع السلطات لكي تقام المسابقة في إسرائيل بشكل آمن وصحي مع احترام سياسة الجواز الأخضر واعتماد القيود الصحية الجديدة".

ناني أفيتيسيان، ملكة جمال أرمينيا قالت: "إنه شعور جيد أن أكون هنا في القدس، لأننا نحن الأرمن قريبون جدا من ثقافات القدس، أشعر وكأنني في وطني. مشاركتي في مسابقة ملكة جمال الكون تمنحني الكثير من الطاقة".

أما إليسا غرو شتاينورسدوتير، ملكة جمال أيسلندا فقالت: "التواجد في القدس أمر مذهل، نحن نقوم بجولة في المدينة اليوم، إنه مذهل وكل شيء رأيناه حتى الآن كان مذهلا للغاية. لقد كان الأمر صعبا مع الوضع الجديد هنا، لكن الجميع يحاول البقاء بأمان والجميع يرتدي الأقنعة".

وبددت نانديتا بنا، ملكة جمال سنغافورة المخاوف حول متغير أوميكرون الجديد حيث قالت: "على الرغم من وجود نوع جديد من الفيروس، إلا أنني أشعر بأمان تام"، وأضافت: "أنا أحب هذه المدينة. إنها تجربة مدهشة، بعد عامين من انتشار الوباء، حيث كنا جميعا محبوسين في منازلنا نأتي إلى هنا ونلتقي بأشخاص من جميع أنحاء العالم. إنه أمر مذهل".

وتقام المسابقة، التي من المتوقع أن تنظم في مدينة إيلات السياحية بجنوب إسرائيل هذا الشهر وسط ضغوط على المتنافسات للانسحاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وتشارك المتسابقات في المنافسة حيث سيتم ارتداء الأزياء الوطنية وفساتين السهرة وملابس السباحة وسيتم أيضا اختبار براعتهن في التحدث أمام الجمهور من خلال سلسلة من الأسئلة الثقافية.

ويوم الأحد أعلنت إسرائيل أنها ستمنع دخول الرعايا الأجانب لتضييق الخناق على متغير أوميكرون الجديد. وأكدت السلطات اعتماد مجموعة من التدابير مثل وضع 50 دولة افريقية على القائمة الحمراء وحظر دخول الأجانب وفرض الحجر الصحي على جميع الإسرائيليين الوافدين من الخارج.