فوز الهندية هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون في إسرائيل

توجت الهندية هارناز ساندو ملكة لجمال الكون في مدينة إيلات الإسرائيلية الاثنين، وسط ضغوط واجهتها الكثير من المشاركات لمقاطعة هذا الحدث العالمي دعما للقضية الفلسطينية.

كذلك واجهت النسخة السبعون من المسابقة السنوية التي تقام في اسرائيل للمرة الأولى أيضا تعقيدات بسبب جائحة كوفيد-19.

واختيرت ساندو ملكة لجمال الكون في المسابقة التي جرت في مدينة إيلات الساحلية الواقعة على البحر الأحمر فيما حلت ملكة جمال باراغوي ناديا فيرارا وصيفة أولى وملكة جمال جنوب إفريقيا وصيفة ثانية.

وكانت وزارة الرياضة والثقافة والفنون في جنوب إفريقيا قد حضت ملكة جمال البلاد على عدم الذهاب الى إيلات، مشيرة الى "الفظائع التي ارتكبتها اسرائيل في حق الفلسطينيين".

وجاء النداء انعكاسا لمناشدة جماعات فلسطينية للمتنافسات أن يتجنبن المشاركة في هذه المناسبة.

وكانت بين المتنافسات الثمانين على التاج ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها البحرينية منار نديم دياني، اللتان قامت دولتاهما بتطبيع علاقاتهما مع اسرائيل العام الماضي.