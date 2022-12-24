شاهد: انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم والأراضي الفلسطينية

انطلقت يوم السبت الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

ودعا بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا إلى السلام والمصالحة.

وقال في تصريحات للصحفيين بعد عبوره بوابة الجدار الفاصل بين مدينتي القدس وبيت لحم "نحن نعيش أوقات فيها تحديات صعبة في أوكرانيا هنا في الارض المقدسة هي للأسف فترة صعبة قديمة جدا شهد هذا العام الكثير من العنف خاصة في فلسطين".

وأضاف " ولكن رسالة عيد الميلاد هي رسالة سلام ونريد أن نظل نعتقد أنه من الممكن تغيير الأشياء بأي طريقة سنكون يقظين وسنكون واضحين للغاية فيما يتعين علينا القيام به وما يجب أن نقوله من أجل الحفاظ على أهمية الوحدة والمصالحة بين الجميع شكرا لكم وعيد ميلاد مجيد".

الاحتفالات بكنيسة المهد AP Photo

واحتشد مئات الفلسطينيين في ساحة كنيسة المهد التي تزينها شجرة الميلاد وسار المئات من أفراد فرق الكشافة بأزياء مختلفة وآلات موسيقية متعددة وهم يعزفون ترانيم عيد الميلاد.

موكب الاحتفالات بساحة كنيسة المهد AP Photo

وقال محمود عباس الرئيس الفلسطيني "تحتفل فلسطين هذه الأيام مع دول العالم أجمع بعيد الميلاد المجيد، ميلاد المسيح عليه السلام، رسول المحبة والسلام".

وأضاف في رسالة بثتها الوكالة الرسمية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد "حيث يُرفع علم فلسطين، وتُضاء شجرة الميلاد بمصاحبة الجوقات الدينية بترانيمها الجميلة، وفرق الكشافة، وبمشاركة جميع أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني في بيت لحم، والقدس، وفي كل مكان بالوطن والخارج، ليستذكر شعبنا رواية الميلاد للطفل يسوع في مغارة بيت لحم".

وتابع قائلا إن أعياد الميلاد " مناسبة دينية ووطنية، رسالة أمل ومحبة وسلام تُدخل البهجة والتسامح لكل بيت فلسطيني ولملايين المؤمنين حول العالم".

وقال حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم "هذا العام يميز بيت لحم استقبال الوفود السياحية بعد الانقطاع الكامل في فترة كورونا حيث استقبلت الشهر الماضي حوالي 130 ألف سائح في هذه المدينة وكانت نسبة اشغال في الفنادق حوالي 85 في المئة وهذه النسبة مبشرة بالخير".

موكب الاحتفالات Maya Alleruzzo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

وأضاف لرويترز خلال تواجده في ساحة كنيسة المهد "رسالتنا وهي رسالة أهالي بيت لحم روح الميلاد تجمعنا التي تجمعنا كشعب فلسطيني وتجمعنا مع البشرية أجمع لأن رسالة السلام انبعثت من مدينة بيت لحم بميلاد السيد المسيح رسول السلام".

وتابع قائلا "الحياة عادت الى مدينة بيت لحم بعد جائحة كورونا ونقول للجميع إن مدينة بيت لحم مدينة آمنه مدينة الميلاد ترحب بالجميع وتدعو الجميع إلى القدوم إليها للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة وزيارة كنيسة المهد وباقي المواقع الدينية والتاريخية في هذه المدينة".

ويرأس البطريرك بيتسابالا قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية والمواطنين.