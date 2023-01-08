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أخبار ثقافية

وفاة الروائي الأميركي راسل بانكس عن 82 عاماً إثر صراع مع مرض السرطان

صورة من الارشيف- الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع الكاتب الأمريكي راسل بانكس (يسار) والمخرج السينمائي أوليفر ستون (وسط)- رام الله بالضفة الغربية- 25 مارس 2002
صورة من الارشيف- الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع الكاتب الأمريكي راسل بانكس (يسار) والمخرج السينمائي أوليفر ستون (وسط)- رام الله بالضفة الغربية- 25 مارس 2002   -   حقوق النشر  PPO / AFP
بقلم:  يورونيوز

توفّي الروائي الأميركي راسل بانكس، أحد أبرز وجوه الأدب المعاصر المعروف بتركيزه على الطبقة العاملة، السبت عن 82 عاماً إثر صراع مع السرطان.

ونشرت الكاتبة جويس كارول أوتس تغريدة الأحد جاء فيها أن بانكس "مات هانئاً في منزله في شمال ولاية نيويورك".

وأضافت في تغريدتها أن "أعماله بمجملها كانت استثنائية".

وقد عُرف بانكس الذي خاض مجال الرواية والقصص القصيرة والشعر بسردياته لصعوبات الطبقة الكادحة في مجابهة الفقر وإدمان المخدرات والمشاكل الطبقية والعرقية.

وحاز كاتب "الانجراف القاري" و"مفرّق الغيوم" جائزة جون-دوس-باسوس سنة 1995، فضلاً عن تكريمات أخرى.

وشكّل عملان له موضوع فيلمين روائيين لقيا استحسان النقاد.

المصادر الإضافية • ا ف ب