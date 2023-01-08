أستراليا: ديوكوفيتش يحرز لقبه الـ92 في كرة المضرب

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطل دورة أديلايد الاسترالية في كرة المضرب، بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-7 (10/8) و7-6 (7/3) و6-4، الأحد في مباراة ماراتونية استمرت 3 ساعات و9 دقائق.

واللقب هو الثاني والتسعون لديوكوفيتش في مسيرته التي تضم 21 لقبا كبيرا. كما حقق الصربي لقبه الخامس تواليا، منذ أن توج بدورة تل أبيب العام الماضي. وتابع ديوكوفيتش، رصيده الرائع منذ أيلول/سبتمبر، محققاً فوزه الـ23 مقابل خسارة واحدة.

وقال ديوكوفيتش: "بذلت قصارى جهدي اليوم وطوال الأسبوع من أجل أن أرفع هذه الكأس...عشت أسبوعا رائعا وأنا أقف هنا بينكم، وهذا بمثابة الهدية بالنسبة إلي بكل تأكيد...الدعم الذي لقيته في الأيام العشرة الماضية لم أحظ به في حياتي على ما اعتقد، شعرت بأني ألعب في بيتي".

وهنأ ديوكوفيتش منافسه بالقول: "لقد بذلت مجهودا رائعا. أستطيع القول بأنك كنت الأقرب إلى الفوز مني. حٌسم الأمر بتسديدة من هنا أو نقطة من هناك. لكن المستقبل زاهر أمامك".

الصربي الفائز نوفاك ديوكوفيتش ومنافسه الأمريكي سيباستيان كوردا. 2023/01/08 Kelly Barnes/AP

تخلف ديوكوفيتش في المجموعة الأولى بعد جولة فاصلة انهاها كوردا بصعوبة 10-8. ثم أنقذ ديوكوفيتش كرة المباراة في نهاية المجموعة الثانية، والتي كانت كفيلة بمنح كوردا اللقب ليفرض مجموعة فاصلة فاز بها بسهولة 7-3.

وظل التعادل 4-4 قائما في المجموعة الحاسمة ثم فاز ديوكو بإرساله 5-4، لكن رغم تقدم كوردا 30-صفر عندما كان الإرسال في حوزته، نجح الصربي في قلب الأمور في صالحه وخرج فائزا.

وكان ديوكوفيتش يخوض أول دورة رسمية في أستراليا منذ ترحيله قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، العام الماضي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعدما صدر قرار بعدم دخوله البلاد لمدة 3 أعوام، تم رفع العقوبة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسيشارك بالتالي في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 16 الحالي وتوج بلقبها 9 مرات. في المقابل، يملك كوردا (22 عاماً) لقباً وحيداً في مسيرته توج به عام 2021 في بارما، وبلغ العام الماضي مباراتين نهائيتين.