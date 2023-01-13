بعد نجاح فيلم أفاتار طريق الماء القياسي.. جيمس كاميرون يحتفل في هوليوود

بينما كان فيلم "أفاتار: طريق الماء" يتصدر شباك التذاكر، وضع المخرج جيمس كاميرون يديه وقدميه في الأسمنت خارج المسرح الصيني (تي.سي.إل) بهوليوود يوم الخميس، تكريما لإسهاماته في مجال صناعة الأفلام.

وخدعت الممثلة سيجورني ويفر المخرج كاميرون والمنتج جون لانداو ليذهبا إلى الحفل حفاة القدمين. ويرتدي المكرمون أحذيتهم عادة.

ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات تذاكر فيلم "أفاتار: طريق الماء" ملياري دولار في الأيام المقبلة، مما يجعله من ضمن الأفلام الأكثر تحقيقا للربح على الإطلاق إلى جانب النسخة الأولى من فيلم "أفاتار" وفيلم "تايتانيك" الشهير، الذي أخرجه كاميرون.

وقال كاميرون لرويترز: "شباك التذاكر من وجهة نظرنا يسمح لنا بالاستمرار". وصور كاميرون بالفعل الجزء الثالث من سلسلة أفلام أفاتار.

وكان الجزء الأول من أفاتار نسخة خيال علمي تتبع قصة البشر الجشعين والمستعمرين، الذين يجردون موارد كوكب بعيد يسمى باندورا. وتدور أحداث الجزء الجديد، حول محاولة سولي ونيتيري لحماية كوكبهما من غزو بشري آخر، أثناء محاولتهما تربية أسرة تحت الماء.