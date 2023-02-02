المخرج الإيراني جعفر بناهي يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) الخميس بأن المخرج الإيراني جعفر بناهي بدأ إضرابا عن الطعام في السجن للاحتجاج على رفض السلطات إطلاق سراحه بكفالة في انتظار إعادة المحاكمة.

واعتُقل بناهي في يوليو/ تموز وقال إنه سيؤدي عقوبة سجن مدتها ستة أعوام حكمت بها في الأصل محكمة في طهران عام 2010، وذلك وسط تكثيف لقمع المعارضة في إيران.

تأجيل القضية لأكثر من 3 أشهر

وكتب بناهي والبالغ 62 عاما في رسالة "بموجب القانون، كان ينبغي إطلاق سراحي بكفالة بعد قبول طلبي لإعادة المحاكمة، ولكن قضيتي ظلت تتأجل لأكثر من 100 يوم".

وأضاف بناهي "هذا تناقض صارخ مع المحاكمات العاجلة للشبان الأبرياء الذين يُعدمون بعد 30 يوما من اعتقالهم".

ولم يصدر رد فعل من السلطات الإيرانية في وسائل الإعلام الرسمية على تقرير هرانا.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية في يوليو /تموز إن بناهي سيؤدي عقوبة سجن مدتها ستة أعوام على خلفية اتهامات بنشر "دعاية مضللة ضد النظام" وتحريض الاحتجاجات المعارضة بعد انتخابات 2009 التي أدت إلى فوضى سياسية على مدى أشهر.

ومنذئذ، تمثل الاحتجاجات على مستوى البلاد، التي أشعلتها وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني يوم 16 سبتمبر/ أيلول 2022 وهي رهن احتجاز الشرطة، أحد أصعب التحديات التي تواجهها إيران.

وأُعدم أربعة على الأقل شنقا منذ بداية الاحتجاجات، بحسب السلطة القضائية. واتهمت إيران "الأعداء الأجانب" بتأجيج الاضطرابات.

وحصد بناهي جائزة الكاميرا الذهبية بمهرجان كان السينمائي عام 1995 عن فيلمه (ذا وايت بالون). وفاز بناهي أيضا بعدة جوائز دولية، من بينها جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2015 عن فيلمه "تاكسي".