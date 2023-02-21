شاهد: زيارة موقع أثري قديم جداً في السعودية صارت ممكنة عبر ميتافيرس

يعد ضريح أبراج مملكة لحيان في الصحراء السعودية المنحوتة في الصخر جزءاً من موقع الحجر الأثري، الذي يمثل بقايا الحضارة النبطية التي تعود إلى قرن قبل الميلاد.

ويضم الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، 111 قبراً، معظمها بواجهات مزخرفة وكتابات على الصخر خلفها السكان القدامى.

ولكن ليس متاحاً لأي شخص أن يزور هذه المنطقة النائية، ليشاهد تلك الآثار بنفسه، لذلك أصبح موقع الحجر أول موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو يدخل الميتافيرس، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويمكن للزائرين الافتراضيين استكشاف الآثار على منصة "دسنترلاند" (Decentraland) للواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد.

ويقول أحمد داوود المدير التنفيذي للابتكار لدى اللجنة الملكية للعلا التي ترعى الموقع: "إن تجربة ميتافيرس قد لا تمكنك من أن تعيش التجربة الحسية الكاملة، التي ستعرفها عندما ستأتي إلى العلا... رائحة الرمل، والشعور بالهواء وهو يلفح بشرتك، والانغماس كلياً في التجارب من حولك، وصوت الرياح من حولك. إنها تجربة متعددة الحواس لا يمكن وصفها، وإنني أشجع كل شخص أن يعيشها بنفسه...في الآن نفسه نريد أن نكون قادرين على دمقرطة الدخول إلى هذا الجزء من التراث الإنساني الهام، الذي أعتبره أفضل سر تراث في العالم تمت المحافظة عليه".

واحتفالاً بمهرجان المناطيد في العلا، أضاف ميتافيرس سلسلة أخرى في فضائه الرقمي، وسيتسنى للزائرين عبر الإنترنت القيام بجولة جوية لقبر لحيان، الذي يبلغ ارتفاعه 22 متراً ويعد من أكبر المقابر.

المقابر النبطية القديمة المنحوتة في العلا. 2023/02/03 أ ف ب

ويقول داوود إن رؤية الموقع من الجو يعطيك شعورا حقيقيا بحجم هذا الموقع الرائع. ويعتقد داوود أن تجربة الميتافيرس ثلاثية الأبعاد تمنح الناس فرصة اكتشاف الأشياء التي لا يستطيعون اكتشافها في موقع العالم الحقيقي. ويوجد موقع الحجر الأثري على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة العلا، ويمتد على مساحة 52 هكتارا.