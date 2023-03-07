إحتفالا باليوم العالمي للمرأة فلسطينيات تصنعن قوالب حلوى تمثل التراث المعماري الفلسطيني

عرضت نساء فلسطينيات قوالب حلوى على شكل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، خلال فعالية أقيمت في دير القديس هيلاريون، المعروف أيضًا باسم تل أم عامر، وسط قطاع غزة، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وتقول شقرة القيشاوي، عضوة الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي: "الفكرة من وراء هذا الحدث هي إظهار المواقع الأثرية في فلسطين ، وخاصة في غزة. لقد صنعنا ستة قوالب حلوى: خمسة مواقع أثرية في غزة بالإضافة إلى قبة الصخرة في القدس."

وتضيف "تم صنع هذه الجسمات بجودة معينة تجعل الكعك يدوم لفترة طويلة. استخدمنا الشوكولاتة والقشدة والمواد الخام الصالحة للأكل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة."