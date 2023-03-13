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أخبار ثقافية

دار نشر: وفاة كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل للآداب عن 88 عاماً

الكاتب الياباني الحائز على جائزة نوبل للآداب، كنزابورو أوي.
الكاتب الياباني الحائز على جائزة نوبل للآداب، كنزابورو أوي.   -  حقوق النشر  AFP
بقلم:  يورونيوز

توفي الروائي كنزابورو أوي الحائز كنزابورو أوي والذي تميز بكتابات خارجة عن التقاليد الراسخة في اليابان، عن 88 عاماً، على ما أعلنت دار نشر "كودانشا" الاثنين.

وقالت دار النشر في بيان إن أوي "توفي بسبب الشيخوخة في الساعات الأولى من يوم الثالث من آذار/مارس"، مضيفة أنه دُفن في جنازة عائلية.

وأوي الذي اشتُهر بآرائه المسالمة والمناهضة للأسلحة النووية، كان يعتبر نفسه من جيل كتّاب "أصيبوا بجرح عميق" جراء الحرب العالمية الثانية "لكنهم رغم ذلك مفعمون بالأمل في ولادة جديدة".

وتطرّقت قصصه الروحية المتأثرة بالثقافة الأدبية الفرنسية والأميركية، إلى قضايا مختلفة من مفاهيم حول الإعاقة إلى الفرق بين تقاليد القرى وحياة المدينة الكبيرة.

المصادر الإضافية • ا ف ب