صديقة مغني الراب باد باني السابقة ترفع دعوى قضائية وتطالبه ب40 مليون دولار

رفعت صديقة سابقة لمغني الراب البورتوريكي باد باني دعوى عليه تطالبه فيها بمبلغ 40 مليون دولار لاستخدامه صوتها من دون إذنها في عدد من أغنياته، على ما أفادت بعض وسائل الإعلام.

وأورد موقع "نوتيسل" الإثنين أن كارليز دي لا كروز هيرنانديز التي كانت في 2011 و2016 على علاقة عاطفية مع نجم الراب، رفعت عليه دعوى في مطلع آذار/مارس أمام محكمة في سان خوان، عاصمة بورتوريكو.

وأفادت كارليز في نص الدعوى بأنها سجّلت عبارة "باد باني بيبي" (Bad Bunny Baby) بصوتها على هاتفها عام 2015 عندما لم يكن باد باني بعد نجم موسيقى الريغيتون كما هو اليوم.

وأضافت أن باد باني، واسمه الحقيقي بينيتو مارتينيز أوكاسيو، استخدم لاحقاً هذا التسجيل من دون إذن في بداية أغنية "با تي"، وبعد سنوات قليلة في أغنية "دوس ميل 16" من ألبومه "أون فيرانو سين تي" الحائز جائزة غرامي.

وأشارت الدعوى إلى أن فريق عمل الفنان أرسل عقوداً يطلب فيها موافقة دي لا كروز هيرنانديز على استخدام عبارتها في "دوس ميل 16"، ولكن قبل يوم واحد من إصدار الألبوم في أيار/مايو 2022، لكنه لم ينتظر تلقي رد منها.

وأضافت الدعوى أن "آلاف الأشخاص أدلوا بتعليقات على حسابات كارليز دي لا كروز هيرنانديز على شبكات التواصل الاجتماعي" منذ إطلاق الأغنية، "تسببت ولا تزال تتسبب لها بالقلق والكرب والشعور بالترهيب والارتباك والقلق ".