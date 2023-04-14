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Cult

الأندلس تقر قانون "الفلامنكو"... وعشاق الرقصة العريقة يحتفلون على طريقتهم

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سيدة ترقص الفلامنكو أثناء مهرجان لهذه الرقصة الأندلسية العريقة في مدينة ألبوكركه الأمريكية
سيدة ترقص الفلامنكو أثناء مهرجان لهذه الرقصة الأندلسية العريقة في مدينة ألبوكركه الأمريكية   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

صادق البرلمان الإقليمي لمنطقة الأندلس الإسبانية على قانون "الفلامنكو" الأندلسي، وهو أول قانون مخصص لهذا القطاع الفني في تاريخ هذه المنطقة من إسبانيا.

ويسعى القانون المعتمد إلى إعطاء رقصة الفلامنكو التقليدية العريقة نظاما قانونيا يضمن حمايتها والحفاظ عليها وتعزيز المعرفة في شؤونها كجزء من الإرث الاجتماعي والثقافي غير المادي في حضارة الأندلس، وكذلك لضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة.

ويقوم تطبيق هذا القانون الجديد على أساس التعليم. لهذا السبب، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتدريس الفلامنكو في النظام التعليمي الأندلسي وسيكون موضوعًا أكاديميًا في محاولة لتقريبه من الطلاب الأصغر سنًا في المراحل المختلفة من التعليم غير الجامعي. 

كما ستكون هناك أيضًا خطة تدريب سنوية للمعلمين على الفلامنكو.

بعد التصويت على القانون واعتماده في برلمان الأندلس، احتفل العديد من فناني الفلامنكو أمام مدخل البرلمان، إلى جانب قادة سياسيين.

المصادر الإضافية • ESRTVE

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