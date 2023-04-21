الجمعة أول أيام عيد الفطر لدى معظم الشعوب المسلمة

بقلم: يورونيوز

أعلن في غالبية الدول العربية أنّ يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، بعدما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء الخميس. وفي السعودية قال الديوان الملكي في الرياض في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إنّ "المحكمة العليا قرّرت أنّ يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على حسابها على تويتر نقلا عن بيان للديوان الملكي "غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر لهذا العام" ويوم الخميس هو آخر أيام رمضان.

ومن المتوقع أن يُحتفل بأربعة أيام عطلة في عيد الفطر في المملكة العربية السعودية موطن أقدس المزارات في الإسلام في مكة والمدينة.

بدورها، أعلنت السلطات في كلّ من مصر والإمارات العربية المتّحدة وقطر والكويت وليبيا والأردن وسوريا والسودان والبحرين والعراق أنّ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، وكذلك الشأن بالنسبة للأراضي الفلسطينية، حيث تجمع فلسطينيون في الحرم القدسي الشريف بالبلدة القديمة للتحقق في رؤية هلال شهر شوال، بمناسبة عيد الفطر الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي لبنان يحتفل المسلمون السنّة بالعيد الجمعة وكذلك يفعل الشيعة الذين يقلّدون المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، في حين يحتفل بقية الشيعة بالعيد السبت.

في المقابل، أفادت الأوقاف العمانية في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يوما.

من جهتها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن السبت هو أول أيام عيد الفطر في المملكة، وبهذا ينضم المغرب إلى قائمة الدول التي تحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل الموافق الـ22 من أبريل الجاري لعام 2023، وهي تونس وماليزيا، وبروناي، والهند، وباكستان، وبنغلاديش والسنغال.

من جانبها قالت السلطات الدينية في بعض الدول ذات الأغلبية الشيعية إنّ الجمعة هو المتمّم لرمضان، وبالتالي يكون السبت أول أيام العيد. وقال مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأعلى مرجع شيعي في العراق السيّد علي السيستاني، إنّه نظراً الى عدم رؤية الهلال مساء الجمعة "يكون يوم السبت هو يوم عيد الفطر السعيد".

يتم تحديد توقيت عيد الفطر من خلال رؤية الهلال، وفقًا للتقويم القمري الإسلامي. عادة ما يتم الاحتفال بالعطلة من خلال التجمعات العائلية.