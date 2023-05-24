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سينما

شاهد: بسعر قد يصل إلى مليوني دولار.. عرض فستان فيلم حرب النجوم للأميرة ليا في مزاد

عرض فستان فيلم حرب النجوم للأميرة ليا في مزاد بكاليفورنيا، في 16 مايو 2023
عرض فستان فيلم حرب النجوم للأميرة ليا في مزاد بكاليفورنيا، في 16 مايو 2023   -  Copyright  FREDERIC J. BROWN/AFP
بقلم:  يورونيوز

قال مدير الدار براندون ألينجر إن "هناك الكثير من الفساتين الأخرى ذات الأهمية التاريخية التي تم بيعها بأسعار مرتفعة على مر السنين. وقد بيعت الفساتين التي ارتدتها نجمات مثل مارلين مونرو وأودري هيبورن بمبلغ يصل إلى 3.4 و5 ملايين دولار".

سيعرض فستان الأميرة ليا الذي ارتدته الممثلة كاري فيشر في الجزء الرابع من سلسلة "حرب النجوم" في مزاد ابتداء من 28 يونيو، بالإضافة إلى 1400 قطعة تذكارية من الأفلام والتلفزيون.

وتقدر دار "بروب ستور" للمزادات في كاليفورنيا أن سعر الفستان ستصل قيمته ما بين مليون ومليوني دولار.

وقال مدير الدار براندون ألينجر إن "هناك الكثير من الفساتين الأخرى المهمة التي تم بيعها بأسعار مرتفعة على مر السنين. وقد بيعت الفساتين التي ارتدتها نجمات مثل مارلين مونرو وأودري هيبورن بمبلغ يصل إلى 3.4 و5 ملايين دولار".

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