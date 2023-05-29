بعد عودته إلى الدراما السورية.. وفاة الممثل أسامة الروماني أحد مؤسسي المسرح السوري بسكتة قلبية

بقلم: يورونيوز

عُرف الممثل أسامة الروماني، المولود في دمشق عام 1942، بأدواره المسرحية مع رفيق دربه الفنان دريد لحام، ولا سيما بمشاركته في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة" اللتين عُرضتا مطلع ستينيات القرن الماضي، وحفرتا في ذاكرة السوريين طويلاً.

غيب الموت الممثل السوري أسامة الروماني عن 81 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب، بعد مسيرة ساهم في بدايتها بتأسيس المسرح القومي في سوريا واشتُهر لاحقاً بأعماله المسرحية والتلفزيونية.

ونعت نقابة الفنانين ووزارة الإعلام "الفنان الكبير" يوم الإثنين، ووصفته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بـ "صاحب المسيرة الإبداعية وأحد أهم رواد المسرح السوري المعاصر".

وعُرف الروماني، المولود في دمشق عام 1942، بأدواره المسرحية مع رفيق دربه الفنان دريد لحام، ولا سيما بمشاركته في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة" اللتين عُرضتا مطلع ستينيات القرن الماضي، وحفرتا في ذاكرة السوريين طويلاً.

وارتبط اسمه ببرنامج الأطفال الشهير "افتح يا سمسم" الذي ساهم في تأسيسه في الكويت عام 1979، وصار جزءاً من ذاكرة الطفولة لأجيال عربية متلاحقة.

وتُعد شخصية الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي التي قدمها في مسلسل "حمام القيشاني" إحدى أبرز محطات الروماني الدرامية.

وغاب الروماني عن شاشة التلفزيون وخشبة المسرح نحو عشرين سنة، قبل أن يعود إلى دمشق عام 2021 ويشارك في مسلسلات درامية عدة أبرزها مسلسل "كسر عظم".

ونعاه عشرات من زملائه ومئات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الممثلة شكران مُرتجى في نعيه "فخامة الإسم والأرشيف (..) ستبقى في الذاكرة، وكنت سعيدة بعودتك إلى دمشق بعد سنوات الغربة الطويلة".

وودع الممثل السوري باسم ياخور الروماني في منشور على فيسبوك، وقال فيه "أسامة الروماني وداعاً.. رحمة لروحك فرحنا بعودتك للدراما بعد انقطاع لسنوات طويلة ولكن وللاسف لم تكتمل هذه الفرحة برحيلك المؤلم والمفاجىء. كل العزاء لعائلة الروماني وأقارب الفقيد".

وغردت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، عبر تويتر قائلة:" للأسف لن أستطيع أن أشارك في موكب وداعك لأنني خارج البلاد للضرورة.. إلا أنّ رحيلك محزنٌ جداً خاصةً بعد أن عدتَ من غربتك الطويلة الى وطنك وبيتك الأول- الدراما السورية- وأبدعت فيها كما عهدناك دائماً..رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه".

بدورها، نعت الممثلة السورية أمل عرفة الفنان القدير، وكتبت : "بعد غربة تلاتين سنة رجع يوصل مشوارو … وغاب اليوم بعد أمل كبير من كل اللي عرفو انو الكبار صارو بيناتنا!!!! فقدانك حزين جداً".

وأسامة هو الشقيق الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني.