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شاهد: متحف للقطط في العاصمة الإيرانية طهران

متحف للقطط في طهران
متحف للقطط في طهران   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

بين هذه القطط يوجد النسل الفارسي، المعروف بشعره الطويل وطابعه الهادئ، وهو سلالة نشأت في إيران وتركيا المجاورة.

ترحّب قطط بزوار متحف ومقهى مخصص لهذه الحيوانات في طهران، وذلك بتمويل من مؤسسة خاصة.

ويتجول 30 قطًا في جميع أنحاء مساحة المعرض بحرية تامة، حيث تتعايش هذه الحيوانات مع الزوار في كل المكان.

وتتميز الجدران بالمتحف بنسخ من اللوحات والصور والرسوم الكاريكاتورية وحتى الطوابع التي تحتفل بالقطط.

AFP
متحف للقطط في طهرانAFP

ويأتي معظم الزوار إلى هنا سعياً للتفاعل واللعب مع القطط التي تم تبنيها، والتي تنحدر من مجموعة متنوعة من السلالات.

وبين هذه القطط يوجد النسل الفارسي، المعروف بشعره الطويل وطابعه الهادئ، وهو سلالة نشأت في إيران وتركيا المجاورة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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