ألمانيا تعيد إلى البرازيل متحجّرة عائدة لنوع نادر من الديناصورات

بقلم: يورونيوز

المتحجرة عائدة لديناصور مماثل بالحجم لدجاجة ومغطى بريش وكان يعيش في ولاية سيارا البرازيلية. وكان باحثون أجانب عثروا على المتحجرة في تسعينات القرن الفائت ثم نقلوها إلى ألمانيا لإخضاعها لدراسة.

أُعيدت إلى البرازيل متحجّرة عائدة لنوع نادر من الديناصورات تعود إلى 110 ملايين عام، كان عُثر عليها في هذا البلد قبل إرسالها بصورة غير قانونية إلى ألمانيا، على ما أعلنت الحكومة البرازيلية الاثنين.

وأفادت وزارة العلوم والتكنولوجيا البرازيلية بأن "متحجرة أوبيراجارا جوباتوس، وهو أول ديناصور غير طيري هيكله مشابه للريش وكان عُثر على متحجرة له في البرازيل، أُعيدت إلى البرازيل الأحد".

ووصلت المتحجرة إلى برازيليا مع وفد حكومي ألماني في زيارة رسمية برئاسة وزيرة الخارجية أنالينا بربوك.

والمتحجرة عائدة لديناصور مماثل بالحجم لدجاجة ومغطى بريش وكان يعيش في ولاية سيارا البرازيلية. وكان باحثون أجانب عثروا على المتحجرة في تسعينات القرن الفائت ثم نقلوها إلى ألمانيا لإخضاعها لدراسة.

وستكون المتحجرة التي كانت محفوظة في متحف التاريخ الطبيعي في كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، جزءاً من مجموعة متحف "بلاسيدو سيداده نيوفنز" لعلم الحفريات في سيارا.

وكان جدل أحاط بالمتحجرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2020 مع نشر مقالة في مجلة علمية أفادت بأنّ أي عالم برازيلي لم يشارك في الدراسة، في تلميح إلى أنّ المتحجرة أُخرجت من البرازيل بشكل غير قانوني.

وينص القانون منذ العام 1942 على أنّ المتحجرات تشكل جزءاً من التراث الوطني ويلزم الحصول على إذن رسمي لنقلها من الأراضي البرازيلية.

وأطلق علماء برازيليون حملة تحت وسم #أوبيراجارا للبرازيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى استعادة المتحجرة.

وقال وزير الدولة البرازيلي للعلوم والتكنولوجيا إيناسيو أرودا في بيان "لولا تحرّك المجتمع العلمي البرازيلي، لما كنّا نجحنا في استرداد المتحجرة"، مضيفاً انّ "الحكومة الألمانية أبدت اهتماماً بمعركتنا وحققنا معاً هذا الإنجاز".