مقتل ثلاثة أشخاص في سلوفينيا بسبب سوء الأحوال الجوية

قضى ثلاثة أشخاص الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة في سلوفينيا حيث قطعت الإنهيارات الأرضية الطرق المؤدّية إلى القرى وعطّلت حركة التنقل في شمال شرق ووسط البلاد.

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة ماجا أدليسيك لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في الساعات الـ24 الأخيرة في حوادث مرتبطة بالطقس".

وأشارت إلى أنه عثر على جثتي سائحين أجنبيين في منطقة جبيلة متضرّرة جراء العاصفة، بالإضافة إلى جثة امرأة في منطقة غمرتها المياه.

وأصدرت السلطات المحلية إنذارًا باللون الأحمر الذي يعتبر حالة تأهّب قصوى بسبب بدء هطول أمطار غزيرة ليل الخميس إلى الجمعة.

وأعلن وزير الدفاع مرجان ساريك لوسائل الإعلام أنّ "الوضع خطير".

وقطع رئيس الوزراء روبيرت غولوب عطلته ودعا إلى اجتماع طارئ السبت.

وانضمّ الجيش إلى فرق الإنقاذ وعناصر الإطفاء لمساعدة السّكان في المناطق الأكثر تضرّرًا.

وأغلق الطريق السريع الذي يربط العاصمة ليوبليانا بشمال البلاد بسبب فيضان الأنهر الذي دمّر جسورا وعدّة منازل، بحسب الموقع الإخباري "إن 1 إنفو".

وانقطعت الكهرباء عن نحو 16 ألف منزل.

وقال مسؤول الحماية المدنية في البلاد سريكو سيستان إن "بعض المناطق معزولة تمامًا".

وتشهد أيضًا منطقة جنوب النمسا المجاورة لسلوفينيا فيضانات ودعت السلطات فيها سكان المناطق المتضررة إلى تجنب التنقّل.