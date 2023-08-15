شاهد: رغم عدم عرض الفيلم هناك... المعجبون الروس في قبضة حمى "باربي"

فيلم باربي الذي لاقى نجاحًا عالميًا وأصبح آخر صيحة لهذا الصيف، لا يمكن مشاهدته في روسيا. لكن، رغم ذلك، أصيب الكثير من المعجبين والمعجبات بـ"حمى اللون الوردي"، وأصبح الكثير من المتاجر والمقاهي تستخدم باربي للترويج.

فيلم "باربي" قد يصبح أنجح الأفلام لعام 2023. ولكن بسبب العقوبات التي فرضها الغرب كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، لا يمكن للآلاف من عشاق باربي مشاهدة الفيلم بشكل قانوني في روسيا. فشركة وارنر براذرز الأمريكية العملاقة انسحبت وأنهت أعمالها في روسيا بعد بدء الغزو الروسي، كغيرها من الشركات والمؤسسات الغربية الأخرى.

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لكن هذا لم يمنع عشاق الدمية الروس من الاحتفاء بها، ولم تمنع صيحة باربي الصيفية من الوصول إلى روسيا. فمثلًا، في موسكو، اتشح مقهى بالكامل باللون الوردين وأصبح يقدم أطباقا أضيفت عليها الألوان الوردية. وارتفعت مبيعات الألبسة ذات الألوان الوردية.